Tchad : Le ministère de la Jeunesse et des Sports met en garde contre l'organisation de courses automobiles

L'absence d'un cadre réglementaire national encadrant la pratique des courses automobiles en tant que sport ;

La faiblesse des dispositifs de police d'assurance couvrant les risques liés à ce type d'activités ;

Les risques élevés en matière de sécurité, tant pour les participants que pour les spectateurs.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports porte à la connaissance du public que les courses automobiles ne sont pas reconnues comme une discipline sportive officielle sur l'ensemble du territoire national de la République du Tchad.Si, sur le plan international, certaines catégories de courses automobiles sont reconnues comme des disciplines sportives, il convient de préciser qu'au Tchad, ces activités ne peuvent être autorisées en raison de plusieurs facteurs :Le manque d'une organisation professionnelle qualifiée et structurée pour encadrer de tels événements dans des conditions conformes aux normes de sécurité et de responsabilité civile.Par conséquent, toute initiative tendant à organiser des courses automobiles sur le territoire tchadien ne saurait être reconnue ni cautionnée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.Toute personne ou structure s'engageant dans de telles activités les ferait sous sa propre responsabilité.Le Ministère invite par ailleurs les jeunes et les amateurs de sports mécaniques à s'orienter vers des disciplines sportives officiellement reconnues et encadrées, garantissant à la fois la sécurité des pratiquants et des spectateurs, ainsi que le respect des normes nationales et internationales en matière de sport.