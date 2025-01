Tchad : Le ministère de la Santé forme les vendeurs de rue aux bonnes pratiques d'hygiène

Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur du PNDSSA, Djimadoum Kimassoum, a souligné que les aliments de rue, bien que accessibles et pratiques, représentent un phénomène en pleine expansion. Cependant, ils peuvent également être une source de problèmes de santé pour les consommateurs, tels que les diarrhées, les toxi-infections alimentaires ou les intoxications alimentaires, causées par des pathogènes.



Il a rappelé que, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, 2015), plus de 1 800 000 personnes meurent chaque année des suites de maladies causées par des aliments contaminés, et plus de 250 maladies connues sont transmises par voie alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments est donc une priorité socio-économique et un enjeu majeur de santé publique.



Le PNDSSA, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place cette formation pour sensibiliser et former les manipulateurs d'aliments de rue aux Bonnes Pratiques d'Hygiène Alimentaire. L'objectif est de limiter les risques liés à la consommation des aliments de rue et d'améliorer la qualité des produits offerts aux consommateurs.



Cet atelier vise à renforcer les compétences des participants en matière d'hygiène, de manipulation sécuritaire des aliments et de prévention des maladies d'origine alimentaire. Il s'inscrit dans une démarche proactive pour protéger la santé des populations et promouvoir une alimentation saine et sûre.