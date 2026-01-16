Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel

Le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, a, dans une note circulaire, ordonné le 12 janvier la fermeture immédiate de tous les groupes WhatsApp et assimilés créés ou utilisés à des fins professionnelles, qu’ils soient internes ou impliquant des partenaires extérieurs. Selon le ministère des Finances et du Budget, cette pratique, en dehors de tout cadre réglementaire, porte atteinte au bon fonctionnement de l’administration et fragilise la cohésion et l’esprit d’équipe.



Il a ajouté que cette pratique compromet la confidentialité des informations, nuit à la traçabilité des échanges officiels et expose l’institution à des risques organisationnels et sécuritaires. Cette décision vise également à encadrer les activités syndicales menées par les syndicats des douanes, des impôts, des trésors et autres, regroupés dans des groupes WhatsApp distincts où les agents interviennent pour dénoncer le népotisme, le clientélisme et le favoritisme dans les avancements et les nominations.



Le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, instruit les directeurs généraux et responsables de services, personnellement chargés de veiller à l'application stricte de la présente note au sein de leurs structures respectives.



« La confidentialité des informations nuit à la traçabilité des échanges officiels et expose l'institution à des risques organisationnels et sécuritaires. Tout échange, instruction, transmission de document ou information professionnelle effectué en dehors des adresses électroniques professionnelles sera considéré comme nul et non avenu et n'engagera pas l'administration », a prévenu le secrétaire général du ministère des Finances.



Tout manquement à ces dispositions exposera son auteur à des mesures disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.


