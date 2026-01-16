Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 17 Janvier 2026


Le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, a, dans une note circulaire, ordonné le 12 janvier la fermeture immédiate de tous les groupes WhatsApp et assimilés créés ou utilisés à des fins professionnelles, qu’ils soient internes ou impliquant des partenaires extérieurs.


Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel

Le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, a, dans une note circulaire, ordonné le 12 janvier la fermeture immédiate de tous les groupes WhatsApp et assimilés créés ou utilisés à des fins professionnelles, qu’ils soient internes ou impliquant des partenaires extérieurs. Selon le ministère des Finances et du Budget, cette pratique, en dehors de tout cadre réglementaire, porte atteinte au bon fonctionnement de l’administration et fragilise la cohésion et l’esprit d’équipe.

Il a ajouté que cette pratique compromet la confidentialité des informations, nuit à la traçabilité des échanges officiels et expose l’institution à des risques organisationnels et sécuritaires. Cette décision vise également à encadrer les activités syndicales menées par les syndicats des douanes, des impôts, des trésors et autres, regroupés dans des groupes WhatsApp distincts où les agents interviennent pour dénoncer le népotisme, le clientélisme et le favoritisme dans les avancements et les nominations.

Le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, instruit les directeurs généraux et responsables de services, personnellement chargés de veiller à l’application stricte de la présente note au sein de leurs structures respectives. Cette décision est motivée par le constat, fait par le ministère des Finances, de la multiplication des groupes WhatsApp et autres plateformes de messagerie instantanée utilisés à des fins professionnelles au sein des structures du ministère.

Cette pratique, selon le secrétaire général du ministère des Finances, en dehors de tout cadre réglementaire, porte atteinte au bon fonctionnement de l’administration et fragilise la cohésion et l’esprit d’équipe. « La confidentialité des informations nuit à la traçabilité des échanges officiels et expose l’institution à des risques organisationnels et sécuritaires. Tout échange, instruction, transmission de document ou information professionnelle effectué en dehors des adresses électroniques professionnelles sera considéré comme nul et non avenu et n’engagera pas l’administration », a prévenu le secrétaire général du ministère des Finances.

D’après le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Bidjere Bindjaki, tout manquement à ces dispositions exposera son auteur à des mesures disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/01/2026

Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant 16/01/2026

Populaires

Le Tchad dénonce des incursions armées soudanaises et promet une riposte ferme

16/01/2026

Le Tchad lance un avertissement ferme après un accrochage meurtrier à la frontière soudanaise

16/01/2026

1,3 million de réfugiés : Le Tchad dénonce l’insuffisance des financements internationaux

16/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/01/2026 - Temandang Gontran

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné 15/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter