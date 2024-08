Tchad : Le ministère des Infrastructures évalue des projets financés par les bailleurs

Le Directeur Général des Infrastructures des Transports, Abakar Tchoroma, a fait un bilan de l'état d'avancement de plusieurs projets routiers, notamment du projet de route Bol-Liwa, projet de route Ngouri-Bol, projet de route Kélo-Pala, projet de route Rig Rig-Dabou, projet de route Abéché-Abougoulem, projet de route Kyabé-Singako, pont sur le Logone reliant Bongor-Yagoua et du projet du Corridor Douala-N'Djaména (PCDN).



Il ressort que certains projets rencontrent des difficultés de mise en œuvre, comme des retards de paiement ou des problèmes d'exécution des travaux par les entreprises.



Le Ministre a appelé à plus de rigueur, de synergie et de suivi rapproché avec les partenaires pour accélérer l'avancement des projets. Il a aussi insisté sur la nécessité d'actualiser régulièrement les données sur les projets.



L'objectif de cette réunion était d'évaluer l'état d'avancement des différents projets routiers financés par les bailleurs et d'apporter les orientations nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées.