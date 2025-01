Tchad : Le ministre britannique aux Affaires Étrangères évalue l'ampleur de la crise humanitaire en cours à Adré

Engagement des Ministres

Cette visite a permis aux deux ministres d'évaluer l'ampleur de la crise humanitaire en cours. Les délégations ont visité plusieurs infrastructures essentielles, notamment le site d'enregistrement des réfugiés, les centres de distribution alimentaire et l'hôpital soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF), où elles ont inspecté le service de prise en charge des cas de malnutrition.Elles ont également supervisé le départ de camions d’aide alimentaire à destination du Soudan.David Lammy a exprimé son inquiétude face à l'urgence humanitaire :De son côté, Abderaman Koulamallah a salué l’engagement des acteurs humanitaires et a réitéré le soutien du gouvernement tchadien à leurs efforts.Les deux ministres ont lancé un appel pressant à la communauté internationale pour :Cette visite souligne l'importance d'une coopération internationale pour faire face à la crise des réfugiés soudanais au Tchad et aux besoins humanitaires croissants dans la région.