Tchad : Le ministre de l'Éducation appelle à une gestion efficace des ressources humaines pour une année scolaire réussie à N'Djamena

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a tenu une réunion d'urgence ce vendredi 25 octobre avec les responsables de l'éducation de la ville de N'Djamena. L'objectif était de faire le point sur la situation des établissements scolaires, particulièrement ceux touchés par les récentes inondations, et de mettre en place des stratégies pour assurer le bon déroulement de l'année scolaire.



Des défis à relever

Les inondations qui ont frappé la capitale tchadienne ont causé d'importants dégâts dans de nombreux établissements scolaires. Les échanges ont porté sur les moyens à mettre en œuvre pour réparer les infrastructures endommagées et garantir des conditions d'apprentissage décentes pour les élèves.



Par ailleurs, le ministre a souligné l'importance d'une gestion optimale des ressources humaines, notamment des enseignants. Il a invité les responsables présents à veiller à une répartition équitable des enseignants dans les différents établissements et à mettre en place des mécanismes de suivi pour garantir leur présence effective en classe.



Un appel à l'engagement de tous

"Je tiens à saluer les efforts de tous ceux qui ont œuvré pour assurer le démarrage des cours dans des conditions difficiles", a déclaré le ministre Mamadou Gana Boukar. Il a ensuite appelé l'ensemble des acteurs de l'éducation à redoubler d'efforts pour relever les défis auxquels le secteur est confronté.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les parents d'élèves et les autorités locales.



Les enjeux d'une année scolaire réussie

La réussite de l'année scolaire 2024-2025 est un enjeu majeur pour le développement du pays. Une éducation de qualité est essentielle pour former les citoyens de demain et contribuer au développement économique et social du Tchad.