Tchad : Le ministre de la Culture a reçu le directeur pays d’Hult Prize

Le directeur pays de la Fondation Hult Prize Bachar Moustapha Batrane, a rencontré le ministre de la Culture et du Développement touristique hier lundi, le 18 janvier 2021, Patalet Geo. Cette entrevue intervient en prélude au sommet régional de la compétition Hult Prize, prévu en mars 2021 à N'Djamena.



Au cours de la rencontre, le directeur pays de la Fondation Prize Bachar a fait un débriefing des activités de la Fondation pendant les trois dernières années, avant de présenter un aperçu sur le sommet régional de la compétition Hult Prize que la capitale tchadienne va accueillir cette année.

De son côté, le ministre de la Culture et du Développement touristique a félicité et a encouragé son hôte à promouvoir davantage la culture de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Par ailleurs il s’est dit disposé à accompagner cette initiative.