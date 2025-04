Tchad : Le ministre de la Santé détaille la mise en œuvre de la couverture santé universelle

La discussion a porté sur la CSU et ses différentes étapes de mise en œuvre depuis son lancement officiel le 28 février dernier. Le ministre a présenté les trois régimes de la CSU, dont un régime spécifique pour les populations vulnérables. Le processus démarre dans trois districts pilotes.





Le ministre a souligné que cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins, en particulier pour les personnes démunies. Il a mis en avant l'engagement du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le soutien du gouvernement à la CSU.





La représentante de l'OMS, Dr Anya Blanche, a félicité le Tchad pour ses efforts et a assuré du soutien des partenaires. Le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Santé (CNAS), Singyabé Barnabasse, a présenté les démarches de la CNAS, les étapes de mise en œuvre de la CSU (2025-2029) et les actions en cours.





Le directeur général adjoint de la CNAS, Abdelsalam Hammad Djamouss, a annoncé que les premiers assurés seront pris en charge dès juin 2025 et que les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des opérations.





Les journalistes ont interrogé le ministre et l'équipe de la CNAS sur la durabilité des financements, l'identification des personnes démunies, les efforts du gouvernement et la pérennisation des actions. Le ministre a souligné que la CSU est une priorité absolue pour le Tchad et que la gratuité des soins sera progressivement intégrée. Il a appelé à une gestion rationnelle des ressources et a remercié les partenaires pour leur soutien.