Tchad : Le ministre de la Santé publique rappelle les missions du BCADP

Depuis le 5 octobre 2020, un Bureau Central d’Accès aux Droits des Patients en abrégé, (BCADP) a été créé au sein du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, par décret N°2004PR/MSPN/2020. Ainsi donc, dans une note circulaire signée le 30 novembre 2020 par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, il est clairement défini les missions de cette instance qui rentre en droite ligne des réformes du Système de santé, ceci dans le but de mieux servir les populations tchadiennes.



La note-circulaire du ministre s’adresse aux directions générales techniques, directions techniques, services déconcentrées, structures sanitaires publiques, privées et confessionnelles. Ce Bureau a ainsi pour mission de : « faire connaitre et veiller au respect des droits des usagers de services de santé ; élaborer les outils de suivi et d’évaluation de l’offre de services et le respect des droits des usagers dans les établissements de santé ; faire respecter la dignité, l’intimité et la confidentialité des usagers de services de santé ; promouvoir les conditions d’un bon accueil et bientraitance dans les établissements sanitaires ; veiller à l’application et au respect des textes et directives dans les formations sanitaires ; aider les usagers à connaitre des informations relatives à leur état de santé et à exprimer librement leur consentement éclairé ; aider les usagers de services de santé à entrer dans leurs droits ; renforcer la capacité des soignants sur le respect des droits des patients ; signaler tout abus exercé sur un patient ; coordonner et centraliser les requêtes déposées auprès des bureaux déconcentrés ».



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul rappelle par ailleurs aux destinataires de sa note-circulaire que « dans l’intérêt public et de la profession médicale, il vous est demandé de collaborer franchement avec ledit Bureau, en lui garantissant toutes les facilités requises dans ses démarches liées à l’accompagnement des missions dont il est investi ».