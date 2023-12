Tchad : Le ministre des Affaires Étrangères en Guinée Équatoriale pour représenter le Président de la Transition à la Conférence de la CEEAC

Cette réunion revêt une importance cruciale pour les pays membres de la CEEAC. En effet, elle offre une occasion unique aux dirigeants politiques de la région pour discuter des défis communs auxquels ils sont confrontés et pour trouver des solutions concertées. La présence du ministre tchadien à cette session démontre l'engagement ferme du Tchad envers le processus d'intégration régionale et son désir constant d'œuvrer en faveur du développement harmonieux et durable de l'Afrique centrale.



La participation active du Ministre Mahamat Saleh Annadif à cette réunion témoigne également du rôle crucial joué par le Tchad dans les efforts visant à renforcer la coopération régionale dans les domaines économique, politique et sécuritaire. En tant que membre influent au sein de la CEEAC, le Tchad a un rôle clé à jouer dans la promotion de la paix et stabilité dans toute la région.



« Dès son arrivée, le ministre Annadif a participé à une réunion du Conseil des Ministres de la CEEAC, présidée par M. Lucas Abaga Nchama, ministre de l'Intégration Africaine de la République de Guinée Équatoriale. Les discussions ont porté sur divers sujets, tels que la transition politique en République du Gabon et le transfert temporaire du siège de la CEEAC à Malabo », a souligné son ministère.



Selon la même source, le Conseil des Ministres a également examiné le rapport du Facilitateur de la Communauté Économique ainsi que les recommandations concernant le processus de transition au Gabon. Ces points seront débattus lors de la 5ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, qui se tiendra ce vendredi 15 décembre 2023.