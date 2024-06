Tchad : Le ministre des Affaires étrangères met l'accent sur le bien-être des Tchadiens au Cameroun et annonce une prochaine visite

M. Koulamallah a souligné que la situation et le bien-être des Tchadiens à l'étranger, en particulier au Cameroun, demeurent une priorité absolue pour le gouvernement tchadien. Il a réitéré son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités camerounaises pour assurer que les Tchadiens vivant au Cameroun soient traités avec dignité et respect.



Dans le cadre de cet engagement, M. Koulamallah a annoncé qu'il se rendrait prochainement au Cameroun pour rencontrer les autorités locales et discuter des conditions de vie des étudiants tchadiens et de la communauté tchadienne en général. Cette visite permettra d'aborder les défis rencontrés par les Tchadiens au Cameroun et d'identifier des solutions concrètes pour améliorer leur situation.



M. Koulamallah a également tenu à exprimer sa reconnaissance aux autorités camerounaises pour leur soutien constant à la communauté tchadienne vivant dans leur pays. Il a souligné l'importance de la coopération entre le Tchad et le Cameroun pour assurer le bien-être des leurs citoyens respectifs.



M. Koulamallah a exprimé son optimisme quant aux résultats de sa prochaine visite au Cameroun. Il a déclaré qu'il était convaincu que les discussions avec les autorités camerounaises seraient fructueuses et permettraient de trouver des solutions durables aux problèmes rencontrés par la communauté tchadienne.



La visite de M. Koulamallah au Cameroun témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à garantir le bien-être de ses citoyens vivant à l'étranger. Cette visite devrait également renforcer la coopération entre le Tchad et le Cameroun et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté tchadienne au Cameroun.