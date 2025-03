Tchad : Le ministre des Infrastructures inspecte les chantiers de SOGEA SATOM à N'Djaména

Accompagné de la secrétaire d'État et de son équipe, le ministre a d'abord visité le chantier du nouveau siège du ministère des Finances. Les ingénieurs ont présenté un taux d'avancement de 76 %, jugé satisfaisant par le ministre. Cependant, Amir Idriss Kourda a insisté sur le respect du cahier des charges, notamment en matière de qualité des matériaux et de délais d'exécution.





« Ce bâtiment est essentiel pour améliorer les conditions de travail des agents du ministère des Finances. Nous veillerons à ce que les travaux avancent selon le calendrier prévu », a-t-il déclaré.





La date d'achèvement du projet est fixée au 30 novembre 2025, mais une aile du bâtiment sera réceptionnée en juin 2025 pour permettre au ministère des Finances de s'y installer.





Visite du chantier de bitumage des rues de Gaoui





Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus dans le quartier Gaoui, où des travaux de bitumage sont en cours sur plusieurs rues. La couche de roulement du premier tronçon de 1,6 km sera achevée fin mars 2025.





Le ministre a demandé à l'entreprise de poursuivre les travaux sur le deuxième tronçon, en direction du camp de réfugiés et du camp militaire, et de terminer les caniveaux et la mono couche avant la saison des pluies.





« L'amélioration du réseau routier est une priorité du gouvernement. Nous devons tout mettre en œuvre pour livrer ces infrastructures dans les meilleurs délais et offrir aux citoyens des routes durables et bien aménagées », a-t-il déclaré.





Suivi renforcé des travaux



Le ministre a salué les efforts des équipes et a exhorté l'entreprise à accélérer le rythme des travaux, y compris les travaux de nuit, tout en garantissant la qualité. Il a également instruit ses équipes techniques de renforcer le suivi des travaux sur le terrain.