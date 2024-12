Tchad : Le ministre des Sports appelle à un sursaut national pour la jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djermah Aumi, a appelé ses collaborateurs à un sursaut national lors d'une réunion de direction tenue ce mercredi 4 décembre 2024. Il a déploré le non-respect des textes administratifs et des délais impartis, et a souligné l'importance d'un leadership fort pour améliorer les conditions de vie des jeunes Tchadiens.







"Pour donner à ce ministère ses lettres de noblesse, afin de donner la chance aux jeunes et sportifs de vivre leur rêve, cela relève de l'engagement et du sens du leadership des cadres de ce département", a déclaré le ministre.







Abakar Djermah Aumi a exhorté ses collaborateurs à abandonner les anciennes habitudes et à travailler de manière plus efficace et plus transparente. Il a également souligné l'importance de la collaboration entre tous les acteurs du ministère pour atteindre les objectifs fixés.







Les cadres du ministère ont salué l'initiative du ministre et se sont engagés à l'accompagner dans sa mission.