Tchad : Le ministre des Sports lance un comité pour la sélection d’un nouvel entraîneur pour les Sao Seniors

La définition des critères de sélection de l'entraîneur,

L'établissement des procédures de recrutement du personnel technique,

La détermination des modalités de rémunération,

La production d’un rapport détaillé sur leurs travaux, qui sera soumis pour validation finale.

Le comité devra être formé dans un délai d'une semaine à compter de la date de signature de la directive. Il comprendra des représentants de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST, ainsi que des experts de football de haut niveau, tant nationaux qu’internationaux. Cette diversité de membres vise à garantir un processus de sélection à la fois exhaustif et conforme aux normes internationales de football.Les missions principales du comité incluront :Ce rapport garantira que le candidat retenu corresponde parfaitement aux exigences et aux aspirations du football de haut niveau et aux attentes du peuple tchadien.Le Directeur Général des Sports supervisera toutes les activités du comité, s'assurant d'un suivi rigoureux et régulier. Il sera également responsable de rapporter l'évolution du processus de sélection au ministre, garantissant ainsi transparence et efficacité maximales.Cette directive souligne clairement l'engagement du gouvernement tchadien à professionnaliser davantage l'équipe nationale, en consonance avec les aspirations des plus hautes autorités de la République et du peuple tchadien. Elle met en lumière l'importance du football dans la culture et l'identité nationales, tout en affirmant l'effort continu pour améliorer les performances sportives du pays sur la scène internationale.Cette initiative constitue un pas important vers l'ambition du Tchad de s'affirmer comme une nation compétitive sur le plan sportif, avec une équipe nationale performante capable de relever les défis à venir.