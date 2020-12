Tchad : Le nouveau gouverneur de la Tandjilé installé

C'est le directeur général du ministère de l'Administration, Goundol Vikama, représentant le ministre, qui a officié la cérémonie. Tout a commencé par le passage en revue des troupes militaires. Au terme d'un décret No 2497 du 18 décembre 2020, il a été décidé de confier la gestion de la Tandjilé à Doudlengar Miayo, comme gouverneur.

Le gouverneur sortant, Bourdanet Waguing a, dans son allocution de circonstance, présenté la province, avant d'énumérer les défis de la Tandjilé. Ils portent sur les conflits agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires, l'excision, le viol des mineurs, entre autres.



Dans son discours d'installation, le directeur général du ministère Goundol Vikama représentant le ministre de tutelle empêché, a demandé au gouverneur entrant de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité de toute la province. Car, dit-il, la Tandjilé qui était un havre de paix, est devenue aujourd'hui un plateau de conflit tous azimuts. « Monsieur le gouverneur, vous devez prendre sans complaisance et dans le respect des lois et règlements, toutes les mesures courageuses, disciplinaires à l'égard de tout agent de l'Etat, civil ou militaire et toute autorité traditionnelle, qui mettrait en mal l'ordre public et la cohésion sociale et le vivre ensemble », a martelé le représentant du ministre.



Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau patron de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a remercié le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne, en le nommant à la tête de la province de la Tandjilé. Il promet se mettre résolument au travail pour relever ces défis tout en sollicitant le concours de tout le monde, pour le bonheur et la stabilité de la Tandjilé.