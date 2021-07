Tchad : Le nouveau gouverneur de la province du Kanem rencontre ses administrés

Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma a eu une rencontre de prise de contact avec les délégués et autres chefs de services. Ce, en vue de faire amples connaissances avec ses administrés dans sa circonscription.



Dans son adresse, il a demandé la collaboration de toutes les autorités. Non sans indiquer que sa porte est grandement ouverte et qu’il est disponible pour la bonne continuité de l'administration. Invitant ses administrés à se mettre au travail, Il a insisté sur la confiance de tous, pour la bonne marche les activités.



Le général Ousman Brahim Djouma a indiqué être favorable à toutes propositions, conseils et suggestions, en vue d’atteindre les résultats escomptés.