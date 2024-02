Tchad : Le nouveau parti politique la CNDD lance officiellement ses activités

Lors d'un événement solennel qui s'est déroulé le samedi 04 février 2024 à la Maison des Médias du Tchad, Samtcho Matchanga a prononcé un discours explicatif sur les objectifs fixés par son parti. Au cœur de ces objectifs se trouve une volonté profonde de mettre en pratique une politique basée sur le strict respect de la souveraineté des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la dignité humaine.



Le chef du parti CNDD a souligné l'importance cruciale d'une compréhension généralisée de la démocratie sur l'ensemble du territoire tchadien. En effet, il estime que cela contribuera à assurer une stabilité politique, sociale et économique dans le pays. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Samtcho Matchanga invite massivement la population à adhérer à cette formation politique en tant qu'expression d'une conscience civique et citoyenne.



La participation active des citoyens dans les affaires politiques est considérée comme une condition nécessaire pour renforcer les bases démocratiques et républicaines du Tchad. En encourageant chaque individu à rejoindre les rangs de la CNDD, Samtcho Matchanga aspire à bâtir un mouvement fort qui donnera voix aux aspirations populaires.



La CNDD entend ainsi jouer un rôle actif dans le processus décisionnel national tout en défendant fermement les principes démocratiques essentiels. À travers ses activités politiques bien structurées, ce nouveau parti espère apporter un changement significatif dans le paysage politique tchadien.