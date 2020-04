Tchad : Le parti Al Nassour participe à l'effort de guerre avec des dons de sang

Suite à l'attaque menée par la secte Boko Haram contre l'armée tchadienne le 24 mars 2020, dans la zone du Lac Tchad, le parti Al Nassour pose un acte patriotique louable. Plusieurs membres du parti ont donné ce vendredi matin leur sang pour soutenir l'effort de guerre, et combler le manque de réserves sanguines.



Il s'agit "d'une visite humanitaire et historique pour offrir une quantité importante de poches de sang à l'Armée Nationale Tchadienne afin de motiver ses braves soldats et soutenir indéfectiblement le premier soldat tchadien Idriss Déby", selon le président national du parti, Professeur Mahamat Annadif Youssouf.



Tous joyeux et tour à tour, les membres du parti ont fait leur don de sang qu'ils considèrent comme une participation à l'effort de guerre, et un acte de citoyenneté.