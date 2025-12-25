Tchad : Le parti Alnassour célèbre son 5ᵉ congrès et fixe sa feuille de route pour l’avenir

L’ouverture solennelle du congrès s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment des représentants des partis politiques alliés, des personnalités nationales, des délégués des institutions de l’État, des forces politiques ainsi que des acteurs de la société civile.



Dans son discours d’ouverture, le président du parti, Mahamat Alnadif Youssouf, a tout d’abord exprimé la « reconnaissance et l’appréciation » de sa formation politique. Il a adressé ses remerciements particuliers au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’au Mouvement Patriotique du Salut (MPS). Il a également salué les partis amis, les délégations venues des provinces, les participants de l’étranger et l’ensemble des partenaires ayant honoré l’événement de leur présence.



Le président du parti a insisté sur le double objectif de ce conclave. « La tenue de ce cinquième congrès n’est pas seulement une occasion de célébrer notre anniversaire, mais aussi une opportunité d’évaluer nos acquis, d’examiner les défis rencontrés et de définir une stratégie claire pour l’avenir du parti », a-t-il déclaré. Cette stratégie vise, selon lui, à « renforcer notre rôle au service du peuple » et à « consolider notre communication réelle avec la société », en parfaite adéquation avec le thème du congrès.



Ce rassemblement intervient dans un contexte national et régional marqué par d’importants défis sécuritaires et économiques. Il constitue une étape déterminante pour le Parti Alnassour — dont le nom signifie « La Victoire » — afin de se repositionner, d’affiner son rôle dans le paysage politique tchadien et de confirmer son alliance avec la mouvance présidentielle.



Les travaux du congrès se poursuivront à travers des sessions de réflexion et d’échanges, destinées à traduire cette vision en résolutions concrètes, en vue d’un ancrage populaire renforcé et d’une action politique plus structurée pour les années à venir.