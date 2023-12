Tchad: Le parti FAR-PF invite la population à voter NON et surveiller les urnes le 17 décembre

Au début de ses paroles, Il a mis en évidence que le parti a toujours prôné le fédéralisme. En partant de la médiocrité du système politique français, également connu sous le nom de système unitaire, ils ont estimé que le pays était en train de trébucher et qu'il était temps de changer le système ou la façon de gérer.



D’après Ngarledji Yorongar, il n'y a pas seulement ceux qui applaudissent dans ce pays, il y a également ceux qui réfléchissent et refusent. Ngarledji Yorongar a souligné que bien que le MPS et ses alliés soient considérés comme des voleurs, ils continueront de le faire. Dès leur enfance, ils ont été baptisés par le vol.



Toujours selon Yorongar, la CONOREC a été créée dans le but de rejeter l'opposition. Cela s'applique aux MPS et à ses alliés. Il a appelé les gens à voter non. C'est parce que voter non est comme commencer une nouvelle expérience et apprendre à gérer.



Ensuite, le père de la fédération tchadienne a souligné que ceux qui prétendent que la fédération est une division ou une séparation ne sont pas des intellectuels.



Ngarledji Yorongar a souligné que Idriss Deby Itno a rallié les fédéralistes avant sa mort en affirmant que la seule fédération était capable de sauver le Tchad du sous-développement. Mais il était déjà trop tard. Cependant, il affirme que le fédéralisme est maintenant une réalité.



Ngarledji Yorongar an ajouté qu'il n'est généralement pas nécessaire de mener une campagne pour ce référendum dans un État respectable et respecté. Malheureusement, ils doivent faire face à ceux qui sont nourris avec l'eau des vols dans la bouche dès leur naissance.



En évoquant son passé, l'ancien opposant farouche a révélé qu'il a subi 16 fois de la torture et a été atteint par la maladie de l'AVC, qui l'a privé de parler sur la scène politique depuis un certain temps.