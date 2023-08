Tchad : Le parti "Front Populaire pour la Libération" officiellement reconnu par les autorités

« Après les accords de paix de Doha dont nous sommes signataires, le Front Populaire pour la Libération (FPL) notre parti a reçu son autorisation de fonctionnement officielle du ministère de la décentralisation et de la bonne gouvernance par arrêté numéro 577 du 3 août 2023 », a annoncé sur sa page officielle Facebook, vendredi 4 aout 203, Takilal Ndolassem, leader du FPL.



« Nous jouerons notre partition dans le jeu politique tchadien pour la justice, l'égalité, la paix et la fédération, chaque petit pas compte pour arriver », a promu M. Takilal.



Il avait pris part au dialogue entre les organisations de la société civile, les partis politiques, les mouvements politico-militaires, les confessions religieuses ainsi que toutes les autres forces vives civiles et militaires qui avait eu lieu dans la capitale N’Djamena.



« Moi, je réclame qu’après le dialogue, on mette sur pied une commission vérité, justice et réconciliation. C’est important parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont du sang sur la main et ça serait trop facile de signer des accords et de passer dessus. Il faut que les gens avouent comme en Afrique du Sud et au Libéria, ce qu’ils avaient fait », avait-il déclaré en aout 2022 lors des assises de Ndjamena.



Le leader du FPL, un homme intègre, a souvent fustigé l’injustice sociale qui sévit au Tchad. Lors d’un point de presse à Ndjamena le 8 octobre 2022, Takilal Ndolassem a déclaré que ce n’est pas normal que le pétrole de Doba ne sert qu'au développement d'autres contrées.



S’agissant de sa relation politique avec l’opposant Masra Succès, Takilal Hilaire était on ne peut plus clair : « je respecte sa démarche parce que je pense que ce que Succès Masra a fait dans ce pays, politiquement, est mémorable ».



Avec cette autorisation de fonctionner, le FPL rejoint ainsi les 237 partis officiellement reconnus au Tchad. Les Tchadiens n’attendent que ce nouveau parti apporte sa contribution pour la construction de la nation.