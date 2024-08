Tchad : Le parti "Les Patriotes" dénonce l'inaction du gouvernement face à la crise sociale

Le parti "Les Patriotes" affirme que le Ministère des Finances a été transformé en une épicerie où un seul individu cumule désormais plusieurs départements. Le parti dénonce l'incapacité du gouvernement à analyser les graves conséquences sociales de l'augmentation des prix des hydrocarbures, au regard du très faible pouvoir d'achat des ménages et de l'incidence d'une telle augmentation sur la vie des Tchadiens.



"De la crise économique à la crise énergétique, en passant par l'augmentation alarmante des prix et la cherté de vie, le gouvernement a décidé d'abandonner la population qui se bat pour joindre les deux bouts à son triste sort, tout en utilisant des milliards de FCFA pour une campagne dont la finalité est simplement l'asservissement du peuple", indique le parti.



Le parti invite le Président de la République à procéder au nettoyage des écuries d'Augias de son gouvernement, affirmant que ses ministres, directeurs et la Coalition Tchad Uni en général n'ont jamais aidé le Chef de l'État. Le parti "Les Patriotes" souligne que le nombre de chômeurs a considérablement augmenté, que de nombreux jeunes et femmes ont dû quitter le pays par manque d'opportunités, que le taux de prostitution a augmenté et que les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne cessent d'endeuiller les Tchadiens. Il a également souligné que le taux de vol et de détournements de fonds publics a atteint son paroxysme, tandis que la production, l'exportation, l'emploi et les salaires n'ont pas augmenté.



De plus, le parti a critiqué les nominations basées sur le clanisme, le népotisme, le copinage et le clientélisme. Selon le parti, son président Dr Nasour Ibrahim Neguy Koursami et son Comité Central ont mis en place des stratégies et travaillent sans relâche pour qu'au moment venu, tous les Tchadiens aient une chance de changer leur vie et que personne ne soit abandonné à son triste sort.



Enfin, le parti a annoncé la mise en place prochaine d'un Groupe de Concertation des Acteurs Politiques Féminin, qui regroupera des femmes issues des partis politiques membres du GCAP.