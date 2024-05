Tchad : Le parti politique de Succès Masra annonce l’arrestation de 76 de ses partisans

Dans une déclaration officielle publiée sur sa page Facebook ce 11 mai, le parti politique a fermement condamné ces arrestations et a demandé la libération immédiate de ses camarades. "Libérez nos 76 camarades, certains arrêtés et emmenés à Clissom et d'autres détenus dans les commissariats de police d'Angamina", a-t-il écrit.



Cette arrestation massive soulève des inquiétudes quant aux conditions politiques actuelles au Tchad. Alors que le pays est encore en train d'absorber les résultats controversés de l'élection présidentielle, cette répression contre les partisans du parti politique Masra soulève des questions sur la liberté d'expression et le respect des droits fondamentaux.



Le parti politique Masra est connu pour son engagement en faveur du développement socio-économique du pays et pour sa volonté de représenter les intérêts des communautés marginalisées. Les militants arrêtés sont eux-mêmes des défenseurs fervents d'une gouvernance plus équitable et transparente au Tchad où la tension politique reste vive.