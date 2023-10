Tchad : Le personnel de la SONACIM menace de faire grève sèche

À travers deux lettres adressées à la direction générale de la SONACIM, datées du 9 et du 12 octobre, les délégués du personnel de cette société protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils attirent également l'attention du directeur général sur plusieurs problèmes, notamment le retard de paiement des salaires, le manque ou l'insuffisance des produits de soins et des articles de première nécessité pour l'infirmerie de l'usine, le manque d'équipements de protection individuelle, les problèmes liés au transport du personnel, les avancements d'échelons, l'immatriculation et la déclaration des employés à la CNPS, ainsi que les contrats des employés de service de parc.



Ces revendications sont exposées dans une note signée par les chambres des délégués du personnel de la SONACIM, datée du 9 octobre dernier. Malgré un préavis de trois jours déposé par les employés et qui a expiré le 12 octobre, la direction générale n'a pas réagi favorablement.



Aujourd'hui, le personnel de la SONACIM, représenté par les chambres des délégués, menace de prendre des mesures radicales à partir du vendredi 13 octobre, en arrêtant toutes les machines et en lançant une grève sèche de trois jours, renouvelable au besoin. Ils estiment que la réponse de la direction générale n'est pas satisfaisante. Les délégués du personnel de la SONACIM appellent la direction générale à prendre ses responsabilités en s'engageant par écrit à donner des réponses satisfaisantes dans un délai précis pour chaque point de réclamation.



Le document est signé par 7 délégués, notamment Noudjialmbaye Allatara, Ali Gam-gam, Dosso Taowaraye Marcien, Pansy Keumaye, Keda Tao Eugène, Ladiba Augustin et Moudiné Pompidou.