Tchad : Le président Deby félicite les forces armées après un accrochage avec Boko Haram

Dans un message publié ce dimanche, le Président a déclaré :



« Je voudrais saluer la bravoure de nos vaillants soldats qui ont livré un combat héroïque, anéantissant le groupe des illuminés qui s'est aventuré dans notre territoire. Je présente mes sincères condoléances aux familles des martyrs tombés en défendant la patrie lors de cet accrochage et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »





Opération Haskanite

Le Président a également mentionné que l'opération Haskanite, dans toutes ses composantes aériennes, maritimes et terrestres, se poursuit pour traquer et éliminer les derniers éléments de cette secte maléfique.





Ce soutien public du Président envers les forces armées vise à renforcer le moral des troupes et à rassurer la population sur l'engagement du gouvernement à sécuriser le pays face aux menaces terroristes.