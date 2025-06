Tchad : Le président Mahamat Idriss Déby offre un véhicule Prado au député Takilal Ndolassem après un accident

« Merci au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno après mon accident pour la surprise et la perte de ma voiture. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont assisté. Merci également pour vos messages et appels », a déclaré le député.



L’accident s’est produit le 15 mai 2025, alors que Takilal Ndolassem se rendait à Moussoro pour participer aux festivités organisées en l’honneur de la désignation d’Ali Kolotou Tchaimi à la présidence de l’Assemblée nationale. Selon des sources locales, le chauffeur du député aurait perdu le contrôle du véhicule, qui a terminé sa course contre un pont. Le député a subi une fracture au bras droit, son chauffeur au bras gauche, tandis que son aide de camp et un autre passager s’en sont sortis indemnes.



La délégation se rendait aux cérémonies de réjouissance et de remerciements adressés au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno par les ressortissants du Barh El-Ghazel, province d’origine du nouveau président de l’Assemblée nationale.



Depuis son accession au pouvoir, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno aurait, selon nos informations, offert gracieusement plus de 500 véhicules tout-terrain à diverses personnalités : chefs traditionnels, officiers supérieurs, proches et anciens dignitaires du régime de feu le président Idriss Déby Itno.



Cette générosité intervient dans un contexte socio-économique difficile pour le pays. En 2022, selon la Banque mondiale, 44,8 % de la population tchadienne vivait en dessous du seuil de pauvreté national. En 2024, le taux d'extrême pauvreté (moins de 2,15 dollars par jour et par habitant en PPA 2017) a atteint 36,5 %, en hausse de 2,6 points par rapport à l’année précédente.