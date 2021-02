Tchad : Le président de la Commission de l'UA et la SG de l'OIF reçus à la Présidence

Le chef de l'État Idriss Deby Itno a accordé le 17 février 2021, une audience au président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat et à la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Louise Mushikiwabo. A cette occasion, l’état de la coopération entre ces deux organisations et le G5 Sahel a été fait, à la lumière des conclusions de la 7ème conférence des chefs d’Etat.



Au cours de l'audience, Idriss Deby et Moussa Faki Mahamat ont fait une mise à jour des actions et initiatives que l’organisation panafricaine exécute au profit des pays de la sous-région. Avec la secrétaire générale de l’OIF, le président Idriss Deby a évoqué les questions sécuritaires dans l’espace sahélien et la mobilisation de la jeunesse.



S’agissant de la coopération avec l’OIF, la Radio Jeunesse Sahel qui se donne pour mission de contribuer pour une citoyenneté positive, sera opérationnelle dans les mois à venir. Après Ouagadougou et Bamako, une équipe sera bientôt à N’Djamena pour régler les aspects techniques, selon Mme Louise Mushikiwabo.