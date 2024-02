Tchad : Le président de la Cour Suprême agressé par des individus dans les locaux de la Cour Suprême

« J'ai été informé ce matin de l’agression perpétrée contre la personne du président de la Cour Suprême et d'actes de vandalisme et de violence commis par des individus dans les locaux de la Cour Suprême.



Cette atteinte lâche et grave de la plus haute institution judiciaire de notre pays est une atteinte à la République.



Je condamne ces actes qui m’interpellent en ma qualité de garant des institutions de la République.



Le Gouvernement doit prendre pleinement et entièrement ses responsabilités pour retrouver les coupables et leurs appliquer la rigueur de la Loi », a annoncé ce lundi 19 février 2024, le Président de la République, le Général Mahamat Idriss Debty Itno.