Tchad : Le président du parti Alwihda exige la vérité des urnes

Lors d’un point de presse tenu ce samedi 18 janvier 2025 à la Maison des Médias, le président du parti Alwihda, Dr Ahmed Djidda Mahamat, a dénoncé les résultats annoncés par l’Agence Nationale des Élections (ANGE) concernant les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre dernier. Il a réclamé la vérité des urnes, accusant l’ANGE de manipulation.



Une contestation des résultats



Dr Ahmed Djidda Mahamat a affirmé que le parti Alwihda a démontré sa force sur le terrain, notamment dans les 7ᵉ, 8ᵉ et 10ᵉ arrondissements de la ville de N’Djamena, ainsi que dans le département de Dourbali. Selon lui, l’ANGE, loin d’agir comme une institution indépendante, se serait transformée en un instrument au service du parti au pouvoir.



« Ces élections sont une tricherie honteuse, orchestrée par des apprentis sorciers de la fraude électorale, sans l’expérience, la finesse et l’habileté des générations précédentes qui ont sévi pendant les trente dernières années », a-t-il déclaré.



Le président d’Alwihda a estimé que ces élections n’étaient pas destinées à refléter la volonté du peuple tchadien, mais avaient pour but de duper l’opinion internationale en donnant l’apparence d’une conformité aux normes démocratiques.



« Ces résultats ne visent qu’à paraître respectables aux yeux du monde, sans véritable considération pour le peuple tchadien », a-t-il conclu.