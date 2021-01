Tchad : Le président est à Biltine dans le Wafi-Fira

Le chef de l’État Idriss Déby est arrivé ce mercredi à Biltine, chef-lieu de la province du Wadi-Fira, en provenance du Sila. Il est accompagné dans ce déplacement d’une importante délégation.



Le gouverneur de la province du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja, le maire de la ville de Biltine, Habib Adoudou, ont souhaité une chaleureuse et cordiale bienvenue au président de la République.



Le chef de l’Etat effectue ce déplacement pour s’enquérir des problèmes de cette province, comme il a fait partout où il est passé et d’apporter des solutions à court, moyen et long terme aux problèmes auxquels les populations font face. Il s’agit également pour lui de véhiculer le message de paix, d’unité et de cohabitation pacifique.