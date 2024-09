Tchad : Le prêt à intérêt, un fléau qui plombe les travailleurs

Les prêteurs d'argent, souvent appelés "donateurs à intérêt", prêtent des sommes d'argent dans l'espoir d'un gain rapide. Par exemple, un travailleur qui emprunte 10 000 FCFA doit rembourser 13 000 FCFA à la fin du mois, générant un intérêt de 3 000 FCFA. Pour un prêt de 100 000 FCFA, le remboursement mensuel s'élève à 130 000 FCFA. Cette situation devient insoutenable pour un travailleur dont le salaire est inférieur à 100 000 FCFA par mois.



Face à cette réalité, il est impératif d'interpeller le ministère de la Fonction publique et les employeurs pour qu'ils revoient les rémunérations des travailleurs. Améliorer les conditions de vie des ménages est essentiel pour leur permettre de sortir du cycle de l'endettement.



Pour mieux comprendre ce phénomène, des entretiens ont été menés avec des prêteurs d'argent. Beaucoup d'entre eux ont choisi cette activité pour joindre les deux bouts, suite à la perte de leur emploi dans des entreprises. Leur témoignage met en lumière la précarité économique qui pousse certains à recourir à des pratiques financières risquées.



La prise de conscience des conséquences de ces prêts à intérêt est cruciale. Informer les travailleurs sur les dangers de l'endettement et promouvoir des solutions alternatives peut contribuer à améliorer leur situation financière et celle de leurs familles. Il est essentiel de sensibiliser la population pour briser ce cycle néfaste et trouver des moyens durables d'améliorer les conditions de vie.