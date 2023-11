Tchad : Le projet de la nouvelle constitution présenté aux populations de Laï

L’ouverture des travaux a été présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman. Cet atelier est un cadre de vulgarisation et d’échange qui permettra aux populations de connaître le contenu des lois fondamentales qui actera le nouveau contrat social Tchadien et la refondation du Tchad. Le chef de mission Guibolo Fanga Mathieu a souligné que l’avenir de ce pays est entre les mains des Tchadiens eux-mêmes.



Dans son adresse, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, a indiqué que c’est un moment important auquel les filles et fils du Tchad doivent prendre activement part et participer largement à ce processus.



La cérémonie protocolaire s’est clôturée par la présentation du projet de constitution proprement dite par les experts du secrétariat général du gouvernement.