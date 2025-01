Tchad : Le secteur minier à la loupe – Une feuille de route pour 2025

Le secteur minier tchadien a été au cœur d'une réunion d'évaluation annuelle, présidée par M. Oumar Djimet Moussa, Secrétaire d’État au Pétrole chargé des Mines et de la Géologie. Cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs du secteur, dont les responsables des directions techniques et la Société Nationale d'Exploitation et de Contrôle Minier (SONEMIC).







Bilan de l'année écoulée et perspectives pour l'avenir.



L'objectif principal de cette réunion était de dresser un bilan complet des réalisations et des défis rencontrés dans le secteur minier en 2024. Les participants ont ainsi pu échanger sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre des projets miniers, mais également identifier les obstacles qui ont entravé leur développement.







Une gestion durable au cœur des préoccupations.



Forts de ce bilan, les acteurs du secteur ont élaboré une feuille de route stratégique pour l'année 2025. Cette feuille de route met l'accent sur une gestion plus efficace et durable des ressources minières du Tchad. Les principaux axes de travail identifiés sont :



Renforcement de la gouvernance minière : Il s'agit notamment de renforcer les capacités des institutions en charge du secteur, d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources minières, et de lutter contre les pratiques illégales.

Il s'agit notamment de renforcer les capacités des institutions en charge du secteur, d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources minières, et de lutter contre les pratiques illégales. Promotion de l'investissement : Le gouvernement tchadien entend attirer davantage d'investissements dans le secteur minier, en offrant un cadre réglementaire plus attractif et en renforçant la sécurité juridique.

Le gouvernement tchadien entend attirer davantage d'investissements dans le secteur minier, en offrant un cadre réglementaire plus attractif et en renforçant la sécurité juridique. Développement des compétences locales : La formation des ressources humaines locales est une priorité pour permettre aux Tchadiens de bénéficier pleinement des retombées de l'exploitation minière.

La formation des ressources humaines locales est une priorité pour permettre aux Tchadiens de bénéficier pleinement des retombées de l'exploitation minière. Protection de l'environnement : Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des mesures strictes pour protéger l'environnement et minimiser les impacts négatifs de l'exploitation minière.





Un secteur minier au service du développement du Tchad.



En mettant en œuvre cette feuille de route, le gouvernement tchadien espère faire du secteur minier un véritable moteur de croissance économique et de développement social. Les richesses minières du pays doivent contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté.