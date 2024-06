Tchad : Le sous-préfet de Kome mobilise Bero pour la paix et l'éducation

Les objectifs de la mission étaient de renforcer la confiance des habitants en faveur d'une paix durable, décourager les jeunes du vol de câbles électriques sur les sites pétroliers, sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation scolaire et promouvoir la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs.



Dans son discours, M. Ndolebe Al-Hafis Djimet Idriss a fermement condamné les pratiques de vol de câbles électriques sur les sites pétroliers, soulignant les graves conséquences de ces actes sur la sécurité et le bien-être des populations. Il a notamment évoqué les drames familiaux causés par ces vols.



Le sous-préfet a exhorté les chefs de village du canton de Bero à intensifier la sensibilisation auprès des jeunes pour mettre fin à ces vols et prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, particulièrement durant la saison agricole en cours.



M. Ndolebe Al-Hafis Djimet Idriss a également rappelé l'importance de la paix et de la stabilité pour le développement du canton. Il a appelé à une mobilisation collective pour sauvegarder ces acquis et poursuivre les progrès démocratiques.



En matière d'éducation, le sous-préfet a insisté sur la nécessité de scolariser tous les enfants et de lutter contre l'abandon scolaire. Il a plaidé pour une implication accrue des parents dans l'éducation de leurs enfants.



A l'issue des discussions, l'ensemble des participants a exprimé son engagement à œuvrer pour la paix, l'éducation et la cohabitation pacifique dans le canton de Bero. Ils ont convenu de mettre en œuvre les décisions prises lors de la rencontre.



Pour assurer le suivi des engagements pris, le sous-préfet a invité les participants à jouer le rôle de relais auprès de leurs communautés et à diffuser les messages de paix et de sensibilisation. Il a également demandé aux chefs de village de rédiger des procès-verbaux détaillés de leurs réunions de restitution et de les transmettre à la sous-préfecture.