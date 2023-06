Tchad : Le sultan du Dar Ouaddaï appelle à la collecte de fonds en faveur des réfugiés soudanais

Le sultan Abbassite du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahadi, a tenu un point de presse ce vendredi 23 juin 2023, à sa résidence située dans le quartier Goz Amir, dans le 5ème arrondissement d'Abéché. Ce point de presse avait pour objet l'afflux de nouveaux réfugiés dans l'est du pays.



Le sultan Cherif Abdelhadi Mahadi lance un appel pressant à tous les habitants de la province, aux opérateurs économiques, aux organisations de jeunes et de femmes, afin qu'ils apportent leur soutien financier pour venir en aide à ces réfugiés qui traversent une période difficile. À cet effet, un comité de collecte de vivres et de dons financiers a été mis en place au sein du Sultanat du Ouaddaï. Ce comité est présidé d'honneur par le sultan lui-même, et le président actif est Adam Hissein Issakh, assisté de Adoud Didane et Attom Kabartou.