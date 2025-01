Tchad - Le village Gentil célèbre l'accès à l'eau potable : Un nouveau château d'eau inauguré

Une nouvelle ère s'ouvre pour les habitants du village Gentil, situé à 20 kilomètres de Sarh, dans le département du Barh-Kôh. En effet, grâce au financement de l'ONG Direct Aïd, un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes a été inauguré, offrant ainsi à la population un accès durable à l'eau potable.







Pendant plus de cinq décennies, les habitants de Gentil ont dû faire face à la pénurie d'eau potable, un défi qui a considérablement impacté leur quotidien. Avec l'inauguration de ce nouveau château d'eau, équipé de panneaux solaires et de quatre points de distribution, ce problème semble enfin trouver une solution durable.





Lors de la cérémonie d'inauguration, le chef du village, Nakoi Banai, n'a pas caché sa joie et sa gratitude. Il a souligné l'importance de cette réalisation pour sa communauté et a promis d'en assurer la gestion de manière responsable.







Ce projet est le fruit d'un partenariat entre les autorités locales et l'ONG Direct Aïd, qui œuvre depuis plusieurs années dans la région pour améliorer les conditions de vie des populations. Daba Ngotar, représentant de l'ONG, a rappelé l'engagement de son organisation à soutenir le développement durable de la région et a annoncé de futurs projets visant à améliorer les infrastructures et les services de base.







L'accès à l'eau potable est un enjeu majeur pour le développement de toute communauté. Il permet d'améliorer la santé, l'hygiène et les conditions de vie des populations. En outre, il favorise le développement économique en facilitant les activités agricoles et artisanales.