Tchad : Leo, le banquier virtuel et intelligent d'UBA qui va vous faciliter la vie

Le lancement officiel du nouveau service « LEO, notre banquier virtuel », a eu lieu mardi 26 juin dernier au Radisson Blu Hôtel. La banque UBA Tchad a pris l’audacieuse décision de devenir la première institution financière du secteur bancaire au Tchad à proposer une telle innovation. Leo, le banquier virtuel a été développé pour simplifier l’accessibilité au service bancaire et améliorer la gestion de la relation clientèle dans un monde en perpétuelle évolution digitale où les clients sont de plus en plus exigeant quant à la personnalisation des offres de services et la traitement diligenté de leurs requêtes.



Par ailleurs, Leo, étant une personnalité intelligente, donnera aux clients une rétroaction instantanée lors de leurs transactions sur la plateforme qui est établie comme une solution conçue du point de vue du client, facile à utiliser par tous, quelle que soit votre carrière.