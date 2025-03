Tchad : Les Conseillers Municipaux de Sarh en Mission de Paix et d’Unité pour l’Aïd El-Fitr

Dans une atmosphère empreinte de convivialité et de respect, la délégation municipale a exprimé son attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, qui sont si chères à la ville de Sarh. Ce geste, au-delà des simples vœux, témoigne d’une volonté affirmée de renforcer les liens entre les institutions locales et l’administration territoriale. Ému par cette initiative, le préfet Oumar Ali Nanina a salué la démarche des conseillers et leur a adressé ses félicitations. Il les a encouragés à œuvrer pour le bien-être des citoyens et à jouer un rôle actif en tant qu'artisans de paix et de développement au sein de la commune. Le préfet a également rappelé l'importance du dialogue et de l’unité dans la gestion des affaires locales, soulignant que seule une collaboration sincère entre les différents acteurs pourra garantir un développement harmonieux et durable de la ville de Sarh.