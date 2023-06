Tchad : Les "Jeunes volontaires pour l'humanisme" encouragent l'engagement citoyen

Au total, 40 jeunes, dont 18 filles, ont suivi cette formation initiée par la JVH en collaboration avec ses partenaires.



Moussa Mahamat Issa, président de l'Association des Jeunes Volontaires pour l'Humanisme, a souligné que leur association s'engage dans la sensibilisation vivre-ensemble, la promotion de la paix, les formations professionnelles pour les jeunes, l'assistance humanitaire, et bien d'autres domaines contribuant à l'épanouissement et à la tranquillité de la société. Il a également encouragé les récipiendaires à profiter des opportunités de formations professionnelles qui offrent de nombreux avantages dans la vie active.



Le président a salué l'abnégation, le courage et l'engagement des jeunes tout au long de cette formation. Il a annoncé que d'autres formations seront proposées à l'avenir, et a tenu à préciser qu'elles seront gratuites.