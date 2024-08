Tchad : Les Partis de l'opposition critiquent le CNCP et l'ANGE

Les partis ont formulé plusieurs demandes, notamment la révision de l'ANGE. Une modification des dispositions de l'ange concernant sa composition et son fonctionnement est exigée avant les élections à venir.

Le renouvellement du CNCP. Convoquer d'urgence une assemblée générale pour renouveler l'équipe actuelle, dont le mandat a pris fin le 2 mars 2024, et restructurer son organisation.

L’amélioration du Code Électoral. Incorporation d'éléments innovants au code électoral tels que signalés dans le mémorandum.

Un statut Spécial pour les partis politiques. Mise en place d'un statut pour les partis qui inclut leur financement et une réduction de la caution pour les élections législatives et communales.



Les responsables des partis ont alerté l'opinion publique et internationale sur les dangers de l'exclusion. Ils ont averti que cette situation pourrait pousser les acteurs politiques à envisager des confrontations plutôt qu'un dialogue constructif.



Lors des échanges avec les médias, ils ont insisté sur le fait que la démocratie va au-delà de l'organisation d'élections. C'est un état d'esprit qui nécessite confiance et respect des institutions.



Le comité de réflexion sur le processus électoral inclut plusieurs partis, parmi lesquels : RAPAD de Nabo Djibo, ADIL de Moyade Naredoum, PRET de B. Bongoro Théophile, CDF de Noubatessem Jonathan, AND de Salibou Ngarba, CNST de Daoud Moustapha Boukar, MRT de Idriss Chadja, UDPT de Romba Abraham et le CNPDT de Manacé Ndoko.



Cette coalition met en lumière la nécessité d'une concertation inclusive pour l'avenir politique du Tchad.