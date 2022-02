Tchad : Les Patriotes, le nouveau parti politique qui veut rassembler les citoyens

Le parti se base sur une idéologie appelée "attrape-tout, ou hybride". Ce principe unit plusieurs idéologies politiques, dans le but de pouvoir passer librement d'un principe politique à un autre, à la recherche de ce qui correspond le mieux à la situation tchadienne, et de ce qui aide à émanciper la nation tchadienne.



Les Patriotes croient en la coopération avec toute autre entité ou personne sur le plan politique interne et externe, sur le plan économique et socio-culturel. Le parti Les Patriotes part du principe que les tchadiens eux-mêmes peuvent réellement développer le pays, à défaut de grande richesse.



Le président du parti Nassour Ibrahim Koursami affirme que Les Patriotes veut rassembler tous les tchadiens autour d'un patriotisme pour démasquer la culture égoïste du système politique tchadien et faire du Tchad un pays qui fonctionne pour les citoyens.