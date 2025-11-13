Alwihda Info
SPORTS

Tchad : Les Sao affrontent l'Ouganda dans un match crucial


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


C'est un grand moment pour les Sao du Tchad ! Leur match contre l'équipe de l'Ouganda pourrait être crucial pour l'équipe.


Tchad : Les Sao affrontent l'Ouganda dans un match crucial


 

Les Sao du Tchad affrontent ce vendredi 14 novembre 2025 à 16 h l’équipe de l’Ouganda. La rencontre aura lieu au stade municipal de Berrechid, au Maroc, le Tchad jouant ses matchs à domicile à l'étranger pour l'instant.

 

L'enjeu de ce match, qui s'inscrit probablement dans le cadre des qualifications pour une compétition continentale ou mondiale, est de taille pour l'équipe nationale tchadienne. Une victoire permettrait aux Sao d'améliorer leur position dans le classement FIFA et de maintenir l'espoir d'une qualification.

 

Les supporters sont mobilisés pour soutenir les joueurs à distance, selon le slogan national : « Sao un jour, Sao toujours ! »

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


