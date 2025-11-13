Tchad : Les Sao affrontent l'Ouganda dans un match crucial

Les Sao du Tchad affrontent ce vendredi 14 novembre 2025 à 16 h l’équipe de l’Ouganda. La rencontre aura lieu au stade municipal de Berrechid, au Maroc, le Tchad jouant ses matchs à domicile à l'étranger pour l'instant.







L'enjeu de ce match, qui s'inscrit probablement dans le cadre des qualifications pour une compétition continentale ou mondiale, est de taille pour l'équipe nationale tchadienne. Une victoire permettrait aux Sao d'améliorer leur position dans le classement FIFA et de maintenir l'espoir d'une qualification.







Les supporters sont mobilisés pour soutenir les joueurs à distance, selon le slogan national : « Sao un jour, Sao toujours ! »

