Tchad : Les Tchadiens résidant en France ont unanimement manifesté leur participation au scrutin du référendum

Le samedi 16 décembre dernier, les opérations de vote pour le référendum constitutionnel se sont déroulées sans incident majeur à l'ambassade du Tchad à Paris et à Toulouse. Les citoyens Tchadiens résidant en France ont pu exercer leur droit de vote dans le calme et la sérénité, marquant ainsi une étape importante dans le processus démocratique de leur pays.



À l'ambassade du Tchad à Paris, les électeurs se sont rendus en grand nombre pour participer au scrutin. L'affluence témoigne de l'intérêt des ressortissants Tchadiens vivant à l'étranger pour les affaires politiques de leur nation d'origine. Les responsables des bureaux de vote ont salué la discipline et la civilité des votants, qui ont contribué à assurer le bon déroulement du processus électoral.



De même, à Toulouse, les opérations électorales se sont déroulées sans anicroche. Les autorités locales ainsi que les observateurs internationaux présents ont souligné l'organisation efficace et transparente du scrutin. Cette journée a été marquée par un fort sentiment d'appartenance des citoyens tchadiens vivant hors du pays à leur patrie.



Alors que la première journée de vote s'est conclue avec succès, tous les regards sont désormais tournés vers ce dimanche 17 décembre, date où les civils auront également la possibilité d'exprimer leur voix dans ce processus référendaire crucial. Il est attendu que cette deuxième journée soit tout aussi exemplaire en termes d'affluence et de respect des normes démocratiques.