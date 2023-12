Tchad : Les Transformateurs consolident leur présence au Lac en prévision de la visite de Masra Succes

Le parti Les Transformateurs établit sa présence dans la province du Lac avec la nomination de la nouvelle coordination provinciale lors d'une cérémonie à Bol. L'événement, qui s'est tenu à la Maison de la culture, a rassemblé militants, militantes et sympathisants du parti.



La coordination provinciale nouvellement formée est composée de quatre membres. Abakar Mahamat Abdallah occupe le poste de coordonnateur provincial, avec Djimramadji Crépin en tant que son adjoint. Immadjiffan Andrim est nommé secrétaire général chargé de l'administration, tandis que Djérossem Hermann est responsable de la formation et de la promotion du leadership serviteur.



Lors de cette assemblée, le secrétaire général chargé de l’administration a introduit l'histoire, la vision et la position du parti dans le paysage politique national. Abakar Mahamat Abdallah, en sa qualité de coordonnateur provincial, a exprimé sa gratitude envers ses collègues pour leur confiance et a assuré que son équipe s'efforcerait de promouvoir le parti dans la province du Lac. Il a encouragé les militants et militantes à entreprendre une campagne de porte-à-porte pour présenter Les Transformateurs à la population locale, en prévision de la prochaine visite de Dr Masra Succès et de son équipe dans la province.