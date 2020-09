Tchad : "Les abandons de poste, les absentéismes se comptent par centaines", ministre Santé

L'atelier de formation des médecins sur l'éthique et le Code de déontologie médicale qui a eu lieu samedi au CEFOD a été l'occasion pour Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, d'évoquer plusieurs problèmes qui constituent des obstacles au renforcement du secteur de la santé.



Le ministre s'est offusqué du cas d'agents de santé affectés qui désertent leur poste. "Un médecin qui a été formé sur fonds publics, sur les ressources du contribuable, sur plusieurs années, il finit sa formation, il est affecté dans un centre de santé, hôpital de district, hôpital provincial. Mais au Tchad, il part prendre service, attestation de présence effective, il rentre à N'Djamena, il arrange sa situation à la solde, il reste à N'Djamena soit pour travailler dans une structure privée, et bien entendu en conservant sons salaire de la fonction publique, soit il est carrément dans la nature."



"Je pense que ce n'est pas Abdoulaye Sabre qui doit être scandalisé par la situation. C'est d'abord les autres agents de la santé. Parce que ces gens font faire leur travail à leurs collègues ou aux agents qui sont placés sous leur responsabilité. Dénoncer cela ce n'est pas être injuste avec les médecins ou avec le système de santé", indique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Selon lui, "les abandons de poste, les absentéismes se comptent par centaines."



"Je sais que beaucoup ont regagné leur poste avant que la sanction ne tombe mais à la base, ça se comptait par centaines", ajoute-t-il.



"Le ministre de la Santé il est de passage, un jour je partirai, mais vous, vous allez rester dans le système. Si vous même vous ne vous élevez pas contre ces pratiques, vous en serez les premières victimes", prévient le chef de département ministériel.



Le ministre sollicite l'appui de l'Ordre national des médecins du Tchad (ONMT) "pour que ces habitudes cessent". Il promet d'examiner avec la plus grande bienveillance la problématique du développement professionnel continu car "la formation continue et pratique doit être au centre des priorités avec l'ONMT."