Tchad : Les ambassadeurs du Tchad aux Jeux Olympiques de Paris 2024

En tant qu'ambassadeurs du pays, ces sportifs ont non seulement l'occasion de briller et de remporter des médailles, mais aussi de promouvoir la richesse culturelle et les valeurs de solidarité et de résilience qui caractérisent le peuple tchadien. Leur présence aux Jeux Olympiques constitue une plateforme exceptionnelle pour mettre en avant les talents émergents du pays et pour renforcer les liens d'amitié avec d'autres nations.