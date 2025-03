Tchad : Les anciens chefs rebelles centrafricains Abakar Sabone et Mahamat Al-Khatim libérés après 11 mois de détention

Arrêtés à N'Djaména en avril 2024, Abakar Sabone et Mahamat Al-Khatim avaient disparu des radars sans aucune communication officielle de la part des autorités tchadiennes. Pendant plus de 11 mois, leurs familles et leurs avocats sont restés sans nouvelles de leur sort. Aucune information n'a filtré sur leur lieu de détention, ni sur les motifs de leur arrestation.





Selon plusieurs sources, ils auraient été détenus dans un lieu secret des services de renseignement tchadiens, loin des circuits carcéraux habituels. Cette opacité a alimenté les spéculations et les inquiétudes quant à leur sécurité et à leurs conditions de détention.





Des fonds angolais en toile de fond





L'arrestation d'Abakar Sabone et Mahamat Al-Khatim est intervenue dans un contexte de tensions entre les groupes armés centrafricains et les autorités tchadiennes. Selon des informations révélées par Radio France Internationale (RFI), des fonds angolais destinés aux groupes armés centrafricains exilés au Tchad auraient été bloqués.





Cette affaire, qui impliquerait directement la présidence tchadienne et l'Agence nationale de sécurité (ANS), aurait provoqué une série de réunions entre les autorités tchadiennes et les chefs rebelles présents dans le pays. L'ancien directeur de l'ANS, Ahamat Kogri, avait affirmé que ces fonds avaient été gelés en raison du non-respect des engagements pris par les groupes armés. De son côté, le président Mahamat Déby avait ordonné une enquête, aggravant les tensions au sein de la rébellion centrafricaine.





Une libération discrète





La libération d'Abakar Sabone et Mahamat Al-Khatim s'est déroulée dans la plus grande discrétion. Aucune communication officielle n'a été faite par les autorités tchadiennes. Les circonstances exactes de leur libération et les conditions de leur détention restent floues.