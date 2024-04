Tchad : Les artistes s’engagent à mettre fin à la tuberculose

L'objectif de cette formation est d'accroître les connaissances des artistes sur les fondamentaux de la tuberculose, d'identifier les rumeurs et fausses informations, de concevoir des messages de sensibilisation et d'établir une base de données des artistes engagés dans la lutte contre la tuberculose.



Le coordonnateur national du programme de lutte contre la tuberculose, Dr Oumar Abdelhadi, a souligné la nécessité d'adopter une stratégie innovante pour impliquer les artistes vedettes et les influenceurs de la société dans la riposte nationale contre la tuberculose, en raison des multiples facteurs entravant le programme.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, Dabsou Guidaoussou, a salué la participation des artistes à cet atelier, soulignant que la sensibilisation est une médecine préventive. Il a souligné que la tuberculose est une maladie contagieuse, ancienne et meurtrière qui nécessite un leadership fort et une action concertée de tous les acteurs pour lutter contre les facteurs de propagation, en particulier parmi les populations vulnérables et ciblées.



Il a également mentionné que la stigmatisation et la discrimination liées à la tuberculose entravent la demande de dépistage et compromettent la qualité du traitement administré aux patients atteints de tuberculose.



Dabsou Guidaoussou a rappelé que le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits au Tchad grâce aux efforts conjoints du gouvernement et du Fonds Mondial. Il a exprimé sa confiance dans l'engagement sans faille des artistes pour lutter contre la tuberculose et sauver des vies.



Cet atelier de trois jours vise à doter les artistes de connaissances approfondies sur la tuberculose, notamment en ce qui concerne la transmission des messages clés concernant la prévention, le dépistage et le traitement de la maladie.