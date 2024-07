Tchad: Les autorités s'engagent à prévenir les conflits éleveurs-agriculteurs au Mayo Kebbi Ouest

Depuis quelques mois, la province du MKO connait une arrivée massive d'éleveurs transhumants en provenance du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Ces éleveurs s'installent souvent de manière anarchique dans les villages, sans autorisation, avec leurs troupeaux, leurs familles et leurs bagages. Cette situation suscite l'inquiétude des autorités locales et des populations autochtones.



Afin de désamorcer les tensions et de prévenir les conflits, une mission conjointe du ministère de l'élevage et des productions animales et du ministère de la production et de l'industrialisation a été organisée ce vendredi 12 juillet 2024 à Pala. La rencontre a réuni les autorités administratives et traditionnelles, les responsables des éleveurs et des agriculteurs.



Les échanges ont été houleux, reflétant les tensions existantes entre les deux groupes. Les participants ont notamment évoqué le manque de couloirs de transhumance, l'installation anarchique des champs et l'arrivée massive de bétail en provenance du Cameroun.



Malgré les tensions, les participants ont également pu identifier des solutions potentielles. L'accent a été mis sur la nécessité de matérialiser les couloirs de transhumance afin de limiter les risques de conflits. Les autorités traditionnelles ont également été appelées à jouer un rôle de médiation pour favoriser la cohabitation pacifique entre les deux groupes.



Les deux ministres présents à la rencontre, Abderrahim Ateib Awatt (élevage) et Keda Ballah (agriculture), ont appelé les éleveurs et les agriculteurs à la cohabitation pacifique. Ils ont souligné que la prévention des conflits est essentielle pour éviter des tragédies.



A la fin de la rencontre, les ministres et le gouverneur du MKO se sont rendus au marché hebdomadaire du village Sorga pour sensibiliser les populations à la nécessité de la cohabitation pacifique.



Les autorités tchadiennes ont pris des mesures importantes pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Mayo Kebbi Ouest. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les populations et trouver des solutions durables à ce problème complexe.