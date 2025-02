Tchad : Les avocats d'Abdoulaye Miskine appellent à l'intervention du Maréchal

Le 1er février 2025, un point de presse a été tenu à la Maison des Médias du Tchad par le collectif d'avocats représentant le général Koumtanmadji Martin, alias Abdoulaye Miskine, et ses coaccusés, qui sont détenus à la maison d'arrêt de Klessoum depuis le 1er juin 2020.

Interventions des Avocats

Maître Mog-Nan Kembetiade, l'un des avocats de la défense, a souligné la durée de la détention de Miskine et de ses compagnons, qui s'étend sur cinq à six ans. Il a questionné l'absence de précédents similaires dans les annales judiciaires tchadiennes, affirmant que « une justice tardive est une injustice, tout comme une justice expéditive ».

Appel à la Libération

Kembetiade a insisté sur le fait qu'une libération totale du général Miskine devrait être imposée au regard du Code de procédure. Il a fait référence à des cas où d'autres individus ayant porté atteinte à la sûreté de l'État avaient été jugés et graciés, se demandant pourquoi Miskine et ses compagnons n'avaient pas bénéficié du même traitement.

Situation Judiciaire et Appel au Maréchal

Le dossier de Miskine, déjà examiné par la chambre criminelle de la cour d’appel, a été renvoyé en raison de la présence de la partie civile, sans qu'aucune nouvelle audience n'ait été programmée. Maître Kembetiade a dénoncé ce manque de suivi judiciaire, demandant : « Que se passe-t-il ? »



Face à ce constat, le collectif d'avocats a lancé un appel au Maréchal du Tchad, le Premier Magistrat, pour qu'il intervienne dans cette affaire. Ils ont alerté sur l'état de santé dégradant de Miskine, affirmant que sa situation devient « alarmante ». Les avocats estiment que cette affaire dépasse le cadre judiciaire et nécessiterait une solution politique. Ils ont exprimé leur attente d'une résolution rapide de cette situation, soulignant l'urgence de la situation pour le général Abdoulaye Miskine et ses coaccusés.